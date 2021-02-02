Юнармейцы Волгограда создали «Граффити Победы»

В центре Волгограда появились гигантские граффити-портреты пятерых защитников Сталинграда. Юнармейцы города-героя поддержали всероссийскую акцию в символическую дату - 78-ю годовщину одного из самых ожесточенных и важных сражений Великой Отечественной войны.

Патриотическое граффити, символизирующее связь поколений, украшает пересечение улиц Советской и Комсомольской. На бетонном заборе изобразили Маршала Советского Союза, Дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова, а также героев Сталинградской битвы: снайпера Василия Зайцева, героя битвы на Волге Якова Павлова, летчика-истребителя Лидию Литвяк, известную как «Белая лилия Сталинграда», и пионера-героя Люсю Радыно.

«Обычно рисунок состоит из двух персонажей: фронтовика и юнармейца, который отличился героическим поступком или активной жизненной позицией. Выбор всегда непростой, у нас замечательные мальчишки и девчонки, которые не боятся трудностей, готовы прийти на помощь и всегда стремятся достичь лучших показателей в спорте, науке, культуре. Наш город стал исключением из правил – мы первые, кто создал такой масштабный проект», - рассказал начальник регионального штаба «Юнармии» Денис Харитонов.

Рядом с защитниками Сталинграда был изображен портрет отличницы юнармейского движения, лучшего капитана команды на Всероссийских играх «Победа» Маргариты Ращепкиной. Как признается девушка, участие в такой патриотической акции для нее огромная честь.

© «Юнармия»

«Юнармейцы - наследники Победы. Мы помним и чтим историю наших героев. Надеюсь, своим примером я покажу ребятам, что в жизни нет ничего невозможного. Нужно только ставить правильные цели - “Юнармия” в этом здорово помогает», - пояснила Маргарита Ращепкина.

Такие рисунки уже есть в Малгобеке, Махачкале, Краснодаре, Астрахани, Владивостоке, Анапе, Перми и другие городах.

© «Юнармия»

«Для каждого региона выбирают макет с изображением героя-земляка. У нас нет права на ошибку, поэтому юнармейцам в создании композиции помогают профессиональные художники. Но самое главное, что каждый ребенок может приложить руку к мероприятиям, направленным на увековечивание памяти фронтовиков. На сайте “Юнармии” есть раздел, где вы можете загрузить заявку и предложить свой город в качестве площадки для Граффити Победы. Мы поддержим все инициативы», - рассказал заместитель начальника Главного штаба по проектной деятельности ВВПОД «Юнармия» Антон Кузнецов.

© «Юнармия»

Ранее, в рамках проекта Минобороны «Дорога памяти» Граффити Победы появилось в центре Астрахани.