Четырехлетняя девочка нашла на пляже Уэльса «идеальный» след динозавра

Четырехлетняя жительница Великобритании обнаружила на пляже след динозавра. Лили Уайлдер нашла окаменелость в начале января, гуляя в районе The Bendricks Bay в долине Гламорган в Южном Уэльсе со своим отцом и собакой. Девочка обратила внимание на странный отпечаток лапы неизвестного животного на камне и указала на него отцу. Мужчина сделал фотографии следа, приняв находку за изображение, выцарапанное неизвестным художником.

Дома снимки увидела мать невольного палеонтолога Салли Уайлдер. Она опубликовала фотографии следа в сообществе по идентификации окаменелостей в Facebook. Вскоре с семьей Уайлдеров связались представители Национального музея Уэльса, обнаруженный камень с отпечатком забрали и поместили в коллекцию музея.

Выяснилось, что след был оставлен доисторическим животным не менее 215 миллионов лет назад. По мнению ученых, отпечаток лап принадлежал динозавру ростом около 75 сантиметров и длиной 2,5 метра, который ходил на двух задних лапах. Предположительно, вида ихнорода Grallator.

Отпечаток лап доисторического животного детально сохранился. Палеонтологи называют находку девочки «лучшим следом динозавра, найденным в Великобритании за последнее десятилетие».