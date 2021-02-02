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Цифровая гигиена: как не стать жертвой мошенников в Сети

Светлана Головина
01:43 02.02.2021
Наиболее популярным способом у злоумышленников стала социальная инженерия - получение конфиденциальной информации за счет психологического воздействия на человека.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay.com
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Чтобы не стать жертвой злоумышленников в Сети пользователям необходимо четко соблюдать правила цифровой гигиены. Об этом рассказал «Звезде» специалист по информационной безопасности Яков Гродзенский.

«Цифровая гигиена - это набор простых правил, которые позволяют безопасно пользоваться электронной почтой, различными сайтами и соцсетями. При получении любой ссылки от знакомого нужно обязательно ему позвонить и уточнить, что это такое и насколько он уверен в ее безопасности. Ссылки от незнакомых людей открывать категорически нельзя», - сказал специалист.

Гродзенский акцентировал, что ежегодно мошенники совершенствуют свои навыки, разрабатывая новые схемы. Наиболее популярным способом сейчас является социальная инженерия - получение конфиденциальной информации за счет психологического воздействия на человека.

«В число основных методов социальной инженерии входит электронная рассылка, к примеру, с информацией о якобы получении средств пострадавшим от коронавируса с дальнейшим переходом на поддельный сайт. После перехода по ней на компьютер устанавливается шпионская программа, с помощью которой мошенники могут получить доступ к персональным данным», - пояснил Гродзенский.

Помимо этого, основной причиной взлома личных аккаунтов в соцсетях и на электронной почте являются слишком простые логин и пароль.

«Делается broforce - переборка паролей внутри соцсетей, в результате которой мошенник может взломать аккаунт любого человека», - акцентировал он.

Гродзенский напомнил о необходимости использовать в Сети двухфакторную идентификацию, а при переходе на сайты смотреть «наличие зеленого поля в поисковой строке», которое свидетельствует о его безопасности.

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