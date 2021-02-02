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В МИД назвали вмешательством в дела РФ присутствие иностранных послов в суде над Навальным

Валентина Пескова
14:28 02.02.2021
Как объяснила официальный представитель МИД РФ, это символизирует саморазоблачение попыток западных стран сдерживать Россию.
В МИД назвали вмешательством в дела РФ присутствие иностранных послов в суде над Навальным
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Послы иностранных государств, видимо, рассматривают российского оппозиционера Навального, как гражданина своей страны. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя судебное заседание над оппозиционером, на котором присутствовали иностранные дипломаты, в МИДе отметили, что данный факт является прямым вмешательством во внутренние дела российской стороны и символизирует саморазоблачение попыток западных стран сдерживать Россию.

«Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских (британских и американских) миллионов в противоправную деятельность на российской территории - отчеты о том, на что они ушли, писать придется», - предположила Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Официальный представитель МИД РФ пояснила, что обычно иностранные послы могут принять участие в заседаниях суда для поддержки своих граждан. Но «даже если западники рассматривают Навального как "своего", он по-прежнему является российским гражданином», подчеркнула Захарова.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя присутствие на заседании суда по делу Навального более сотрудников посольств отметил, что иностранные граждане не должны оказывать давление на российский суд.

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