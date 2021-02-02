В российских школах появится новая должность

Во всех российских школах уже в 2022 году могут пройти конкурсы на новую должность - советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Отмечается, что в этом году такой конкурс уже проводится в десяти пилотных регионах - в Брянской, Вологодской, Нижегородской, Калининградской, Омской, Тюменской, Сахалинской и Челябинской областях, а также в Ставропольском крае и в Севастополе.

Проектом занимается Российское движение школьников, созданное в 2015 году по инициативе президента России Владимира Путина. В обязанности будущих советников-воспитателей будет входить проведение бесед со школьниками, в том числе и о политике.