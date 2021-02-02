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Сурки в московском зоопарке проспали День сурка

Валентина Пескова
13:57 02.02.2021
Сегодня в США и Канаде отмечается праздник, в который грызуны дают прогнозы относительно скорого наступления весны.
Сурки в московском зоопарке проспали День сурка
© Фото: S. Meyers, blickwinkel, Globallookpress
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Сурки, живущие в столичном зоопарке, отказались просыпаться в традиционный для США и Канады и некоторых районов Германии праздник День сурка, который отмечается 2 февраля. Об сообщили в пресс-службе московского зоосада.

Принято считать, что в этот день грызуны начинают пробуждаться от зимней спячки и искать себе корм, что означает, что очень скоро погода начнет теплеть и придет весна. Если же они обратно прячутся в свои норки, то следует ждать новой волны холодов.

«Однако наши сурки к этому празднику остаются равнодушны - они продолжают мирно спать в своих норах», - отмечается в пресс-релизе зоопарка.

Как уточнили биологи, московские сурки будут находиться в спячке до марта.

Напомним, благодаря одноименной популярной комедии «День сурка» с Биллом Мюрреем, праздник наступления весны в США стал синонимом происходящих день за днем одинаковых событий, которые происходили с героем фильма именно в этот день.

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