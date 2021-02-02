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Москвичей предупредили о резком снижении атмосферного давления сразу на 10 единиц

Валентина Пескова
13:30 02.02.2021
Как рассказали в метеобюро Москвы, комфортная, но переменчивая погода сохранится в столице до пятницы 5 февраля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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Погода в столичном регионе на этой неделе довольно переменчивая. Ее будет определять то область повышенного атмосферного давления, то она будет сменяться на солнечную и морозную, рассказала «Звезде» главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Третьего февраля к вечеру и 4 февраля днем погоду будет определять циклон, который придет с запада, в связи с чем ожидается понижение атмосферного давления почти на 10 единиц», - рассказала синоптик.

В ближайшие сутки 3 февраля сохранится еще довольно морозная погода: при температуре -10...-12 ночью и -4...-6 днем.

«В ночь на 4 февраля станет заметно теплее: небольшой снежок и 0...-2 в утренние часы. Но к вечеру температура понизится до -5 градусов, а ветер будет усиливаться из-за того, что ворвется циклон с ледяным арктическим воздухом, влияние которого будет сохраняться до выходных», - пояснила специалист.

Начиная с выходных давление станет расти, и постепенно власть над погодой перейдет к антициклону, что изменит температурный режим на более низкие значения. 5 февраля в столичном регионе еще сохранится снег и ночью температура составит -10...-12 градусов, по области до -15. Днем также будет не намного теплее: -8...-10 в городе, по области -7...-12.

Дальнейшее существенное понижение температуры произойдет в выходные. Осадков при этом не ожидается, а температура в ночь на субботу понизится до -15...-20 градусов, а дневные значения ее составят -12...-17. В воскресенье по-прежнему сохранится сильный ветер, из-за чего будет казаться, что температура еще холоднее на 2-3 градуса.

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