Гейтс оспорил официальное объяснение энергетического коллапса в Техасе
Гейтс выдвинул собственное предположение, объясняющее отключение света в штате.
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Человеческих смертей по причине отключения электроэнергии в Техасе можно было избежать. Такое заявление сделал американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс.
Он оспорил утверждение губернатора штата, по мнению которого в обесточивании территории виновато обмерзание ветряных установок. Согласно предположению Гейтса, коллапс произошел из-за функционирующих на природном газе электростанций.
«Это электростанции на природном газе, которые не были погодостойкими. Они могли бы быть», - цитирует миллиардера CNN.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия. На помощь властям штата и муниципалитетов в борьбе с последствиями стихии были направлены государственные средства.