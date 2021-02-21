В стране и мире Гейтс оспорил официальное объяснение энергетического коллапса в Техасе Анна Берестовая Гейтс выдвинул собственное предположение, объясняющее отключение света в штате. © Фото: Yoshio Tsunoda AFLO Globallookpress Читайте нас на: Человеческих смертей по причине отключения электроэнергии в Техасе можно было избежать. Такое заявление сделал американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс. Он оспорил утверждение губернатора штата, по мнению которого в обесточивании территории виновато обмерзание ветряных установок. Согласно предположению Гейтса, коллапс произошел из-за функционирующих на природном газе электростанций. «Это электростанции на природном газе, которые не были погодостойкими. Они могли бы быть», - цитирует миллиардера CNN. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия. На помощь властям штата и муниципалитетов в борьбе с последствиями стихии были направлены государственные средства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика