Рота почетного караула ЦВО посетила коррекционную школу в Екатеринбурге
Накануне Дня защитника Отечества военнослужащие порадовали ребят подшефной школы плац-концертом и угостили солдатской кашей.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие Центрального военного округа посетили подшефную коррекционную школу в Екатеринбурге в преддверии празднования Дня защитника Отечества.
Во дворе школы специально для учеников была развернута тематическая выставка образцов вооружения и военной техники связи, подразделений разведки и РХБ защиты. Военные роты почетного караула продемонстрировали плац-концерт и прошли торжественным маршем перед учащимися школы и их родителями.
Завершилось мероприятие вкусным солдатским угощением: в морозную погоду для всех желающих специалисты продовольственной службы подразделений материально-технического обеспечения ЦВО приготовили гречневую кашу с мясом на военно-полевой кухне и напоили сладким чаем.