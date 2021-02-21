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Рота почетного караула ЦВО посетила коррекционную школу в Екатеринбурге

Валентина Пескова
03:33 21.02.2021
Накануне Дня защитника Отечества военнослужащие порадовали ребят подшефной школы плац-концертом и угостили солдатской кашей.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие Центрального военного округа посетили подшефную коррекционную школу в Екатеринбурге в преддверии празднования Дня защитника Отечества.

Во дворе школы специально для учеников была развернута тематическая выставка образцов вооружения и военной техники связи, подразделений разведки и РХБ защиты. Военные роты почетного караула продемонстрировали плац-концерт и прошли торжественным маршем перед учащимися школы и их родителями.

Завершилось мероприятие вкусным солдатским угощением: в морозную погоду для всех желающих специалисты продовольственной службы подразделений материально-технического обеспечения ЦВО приготовили гречневую кашу с мясом на военно-полевой кухне и напоили сладким чаем.

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