Генпрокуратура выявила нарушения по тарифам ЖКХ в ряде регионов России

Генпрокуратура РФ начала проверку тарифов на коммунальные услуги в регионах с целью привести их в соответствие с законодательством. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Без надлежащего государственного регулирования указанной области правоотношений невозможно обеспечить качество оказываемых населению услуг», - отметил глава ведомства Игорь Краснов.

По результатам первых проверок уже удалось выявить нарушения в ряде регионов - в Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях. Выяснилось, что гражданам приходилось платить больше необходимого для того, чтобы покрыть затраты на выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей, а также дорогостоящую аренду помещений.