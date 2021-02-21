Эксперт рассказала, может ли блюдо из курицы стать причиной заражения птичьим гриппом

Заболеть птичьим гриппом только из-за употребления куриного мяса совершенно невозможно. Такое заявление сделала ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Александра Гамбарян.

Эксперт указала, что заражение этой болезнью грозит лишь работникам птицеферм. В их случае, заболевание проникает в организм через дыхательные пути, поднимаясь вместе с пылью в курятнике.

«Можете быть абсолютно спокойны даже если вы ее сырую съедите, что, наверное, вы не практикуете», - подметила Гамбарян в интервью каналу «Россия-24».

Ранее в России был зарегистрирован случай заражения жителей страны новым штаммом птичьего гриппа. Вспышка заболевания среди птиц произошла в декабре прошлого года на птицефабрике и привела к болезни семерых сотрудников.