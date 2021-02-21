Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Гане

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) объявили о том, российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована Минздравом республики Гана.

Министерство здравоохранения Ганы провело тщательный анализ данных по безопасности и эффективности вакцины «Спутник V», которые были подтверждены, в том числе, публикацией в авторитетном медицинском журнале The Lancet. После этого было принято решение об одобрении препарата.

Его регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

«Это еще один позитивный пример сотрудничества по вакцине между Россией и партнерами по всему миру, которое направлено на спасение жизней и защиту населения», - отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Таким образом, Гана стала 31-й страной мира и пятым государством Африканского континента, одобрившим вакцину «Спутник V». Российский препарат, созданный институтом Гамалеи при участии специалистов Минобороны РФ, входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Напомним, «Спутник V» уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Казахстане, Узбекистане, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Венесуэле, Парагвае, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Туркменистане, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Габоне и Сан-Марино.