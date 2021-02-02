В Кремле прокомментировали присутствие иностранных дипломатов в суде над Навальным

Иностранные дипломаты, прибывшие на заседание суда над Алексеем Навальным, не должны вмешиваться во внутренние дела России, а также допускать давление на суд. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно же, дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России и тем более допускать каких-либо действий, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, можно ли соотносить действия иностранных дипломатов с попытками давлениям на суд, Дмитрий Песков отметил, что они либо согласны с необходимостью принятия жестких мер в отношении лиц, нарушающих закон РФ, либо пытаются оказать давление на суд.

«Они как-то, наверное, обозначат свою позицию», - добавил Песков.

Представитель ФСИН в ходе судебного заседания попросил заменить условный срок Алексею Навальному на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Отмечается, что Навальный был задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу «Ив Роше». В августе 2017 года испытательный срок был продлен до 29 декабря 2020 года за неоднократную неявку в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности.