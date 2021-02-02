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iPhone научился распознавать лицо в защитной маске

Светлана Иванова
12:42 02.02.2021
Apple добавила возможность разблокировать iPhone через Face ID.
iPhone научился распознавать лицо в защитной маске
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress
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Пользователи iPhone смогут разблокировать свои смартфоны через Face ID, не снимая защитную маску с лица. Соответствующая функция появилась в бета-версии iOS 14.5. Воспользоваться новой опцией получится при наличии на руке разблокированных Apple Watch, уточнили в российском офисе Apple.

Как пояснили в пресс-службе РИА Новости, чтобы разблокировать iPhone, будучи в защитной маске, нужно по-прежнему просто взглянуть на смартфон, на Apple Watch будет направлен тактильный сигнал, подтверждающий разблокировку Phone. Пользователь при этом сможет заблокировать устройство с часов.

Стоит отметить, что, не снимая защитную маску, можно будет исключительно разблокировать смартфон. При автозаполнении паролей в App Store, iTunes и Safari нужно будет ввести код-пароль от iPhone, а совершение покупок с помощью Apple Pay предполагает использование Apple Watch.

Пока публичные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 недоступны.

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