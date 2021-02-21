Цена биткоина превысила 58 тысяч долларов

Биткоин установил очередной рекорд. В воскресенье, 21 февраля, цена самой популярной в мире криптовалюты поднялась выше 58 тысяч долларов. Это следует из данных торгов.

По состоянию на 23:01 по московскому времени, на бирже Binance цифровая валюта поднялась в цене до 58,1 тысячи долларов, на CoinMarketCap - до 58,113 тысячи долларов.

Напомним, что впервые за долгое время биткоин стал расти в декабре 2020 года. С тех пор он увеличился в цене почти втрое.

Укреплению валюты способствовало также заявление Илона Маска, который сообщил, что его компания Tesla инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов.