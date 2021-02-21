Премьер Северной Македонии заявил о намерении заказать у РФ партию «Спутника V»
Премьер Северной Македонии Зоран Заев сообщил, что страна закажет партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил во время посещения города Охрид, где провел совещание с местными властями на тему борьбы с инфекцией.
«По всем существующим вакцинам мы сделали заказы и заключили договоры, то есть установили контакты с конечной целью сделать процесс вакцинации непрерывным и продолжить его с предвиденной динамикой», - приводят слова главы правительства РИА Новости.
Ранее Сербия пожертвовала Северной Македонии более 4 тысяч доз вакцины от коронавируса. После этого страна начала массовую прививочную кампанию.
Запрос о производстве российской вакцины «Спутник V» в настоящее время изучают в Австрии. В воскресенье, 21 февраля, отечественный препарат был зарегистрирован в Гане.