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Премьер Северной Македонии заявил о намерении заказать у РФ партию «Спутника V»

Иван Линдеманн
23:18 21.02.2021
Ранее Белград пожертвовал Скопье более 4 тысяч доз вакцины от коронавируса.
Премьер Северной Македонии заявил о намерении заказать у РФ партию «Спутника V»
© Фото: Jesus Vargas dpa Globallookpress
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Премьер Северной Македонии Зоран Заев сообщил, что страна закажет партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил во время посещения города Охрид, где провел совещание с местными властями на тему борьбы с инфекцией.

«По всем существующим вакцинам мы сделали заказы и заключили договоры, то есть установили контакты с конечной целью сделать процесс вакцинации непрерывным и продолжить его с предвиденной динамикой», - приводят слова главы правительства РИА Новости.

Ранее Сербия пожертвовала Северной Македонии более 4 тысяч доз вакцины от коронавируса. После этого страна начала массовую прививочную кампанию.

Запрос о производстве российской вакцины «Спутник V» в настоящее время изучают в Австрии. В воскресенье, 21 февраля, отечественный препарат был зарегистрирован в Гане.

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