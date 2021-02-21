Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Курилах

На курильском острове Шикотан произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные точки были зарегистрированы 21 февраля приблизительно в 0.23 по местному времени в 48 километрах на юг от села Крабозаводское.

Соответствующую информацию сообщили в региональном ГУ МЧС России. Глубина землетрясения составила 160 километров. Сейсмическую активность почувствовали жители сел Малокурильское, Крабозаводское и поселка городского типа Южно-Курильск.

В результате произошедшего никто не пострадал. Об угрозе цунами также сообщений не поступало. В настоящее время в населенных пунктах проводится осмотр зданий на предмет повреждений.