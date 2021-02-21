Более 63 тысяч сотрудников МЧС РФ обеспечат безопасность россиян 23 февраля и 8 марта

Свыше 63 тысяч человек и порядка 3,5 тысяч единиц техники будут обеспечивать безопасность россиян в предстоящие праздники. Это касается как ближайшего Дня защитника Отечества - 23 февраля, так и Международного женского дня 8 марта.

«МЧС России усилило силы и средства для обеспечения безопасности населения в праздничные дни, приуроченные к 23 февраля и 8 марта», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС РФ.

Ведомство отмечает, что все подразделения уже приведены в готовность к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Особое внимание спасатели попросили граждан уделить в праздничные дни соблюдению правил пожарной безопасности - не перегружать электрическую сеть, не использовать неисправные электроприборы и не оставлять детей без присмотра.