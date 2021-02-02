Врач напомнил главные отличия коронавируса от ОРВИ

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский напомнил, что в сезон простудных заболеваний нужно успеть вовремя отличить обычные ОРВИ и ОРЗ от инфекции коронавируса. Иначе можно упустить время и опоздать с правильным лечением, пишет медик в Instagram.

«Если у вас полная потеря обоняния и вкуса, то с вероятностью, превышающей 99%, - это коронавирус. Но в целом COVID-19 диагностируется со 100%-ной вероятностью только после обследования, тестов на присутствие вируса или антител к нему плюс очень специфические изменения в легких, которые видны при компьютерной томографии», - пояснил медицинский специалист.

Однако парадокс заключается в том, напоминает доктор Комаровский, что если болезнь протекает без дыхательной недостаточности - то есть в организме хватает кислорода и человек свободно дышит и не задыхается, - то никаких особенностей в лечении нет. В таких случаях инфекция COVID-19 «лечится так же, как любые сопли, любой грипп или риновирус».