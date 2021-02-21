«Ахмат» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России по футболу сборная «Ахмата» в меньшинстве победила «Ростов». Встреча завершилась со счетом 1:0.

На 18-й минуте полузащитник Бернард Бериши смог реализовать пенальти, который стал победным. Гости доигрывали матч в меньшинстве. На 47-й минуте защитник Максим Ненахов был удален с поля за вторую желтую карточку.

В составе «Ростова» на 82-й минуте не смог реализовать пенальти полузащитник Матиас Норманн.

По итогу матча команда «Ахмат» вышла в 1/4 финала Кубка России.

