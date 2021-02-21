Глава Минпромторга РФ рассказал о создании совместного с ОАЭ предприятия Aurus

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил о создании предприятия по созданию автомобилей Aurus совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом глава российского ведомства рассказал «Звезде» в рамках форума IDEX-2021, который проходит в Дубае.

«У нас имеется посыл в сторону создания совместных предприятий. В первую очередь это предприятие с нашей компанией Aurus, где эмиратская сторона занимает более 30% доли участия. До конца этого года планируется открытие центра Aurus, где будет осуществляться продажа и кастомизация автомобилей», - заявил Мантуров.

Ранее Мантуров сообщал о том, что в ОАЭ ожидают поставок удлиненного седана Aurus Senat Limousine. В настоящее время в стране уже есть один такой автомобиль - его передали высшему руководству государства.