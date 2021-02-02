Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Наиной Ельциной

Лина Давыдова
12:45 02.02.2021
Владимир Путин справился о самочувствии Наины Ельциной и пожелал ей крепкого здоровья.
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Наиной Ельциной
© Фото: пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, о чем говорили по телефону Владимир Путин и вдова Бориса Ельцина.

«Президент в перерыве между рабочими встречами позвонил Наине Иосифовне. Они вместе вспомнили Бориса Николаевича, все-таки был такой день - мемориальный. И чисто по-человечески президент справился о здоровье Наины Иосифовны, пожелал ей крепкого здоровья», - уточнил представитель Кремля.

В минувший понедельник глава государства прибыл на Новодевичье кладбище, чтобы возложить цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина, которому 1 февраля исполнилось бы 90 лет.

Владимир Путин напомнил, что Ельцин возглавил Россию в один из наиболее сложных моментов ее истории.

«Отличало его то, что он никогда не боялся брать на себя ответственность за то, что делал сам, и за судьбу страны», - сказал президент.

Президент также подчеркнул, что страна должна помнить о таких людях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:26 Армия
Видео
Шойгу заявил о важности наращивания производства Су-57 и Ил-76МД-90А
11:55 Спорт
Российские лыжники и сноубордисты будут выступать на ЧМ под флагом ОКР
10:48 В стране и мире
Видео
ФСБ накрыла 28 подпольных оружейников в 19 регионах России
10:09 Армия
Видео
Комплексы «Ярс» вышли на боевое патрулирование в ходе учений под Новосибирском
09:29 В стране и мире
СК РФ проводит проверку по факту смерти экс-главы Минсельхоза
Популярное
Популярное
Видео
Тренер из Мьянмы записывала свою зарядку, пока за ее спиной начинался военный переворот
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Видео
Эксперт ВОЗ рассказал, что увидел на месте первой вспышки COVID-19 в Ухани
Видео
Цифровая гигиена: как не стать жертвой мошенников в Сети
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.