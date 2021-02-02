В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Наиной Ельциной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, о чем говорили по телефону Владимир Путин и вдова Бориса Ельцина.

«Президент в перерыве между рабочими встречами позвонил Наине Иосифовне. Они вместе вспомнили Бориса Николаевича, все-таки был такой день - мемориальный. И чисто по-человечески президент справился о здоровье Наины Иосифовны, пожелал ей крепкого здоровья», - уточнил представитель Кремля.

В минувший понедельник глава государства прибыл на Новодевичье кладбище, чтобы возложить цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина, которому 1 февраля исполнилось бы 90 лет.

Владимир Путин напомнил, что Ельцин возглавил Россию в один из наиболее сложных моментов ее истории.

«Отличало его то, что он никогда не боялся брать на себя ответственность за то, что делал сам, и за судьбу страны», - сказал президент.

Президент также подчеркнул, что страна должна помнить о таких людях.