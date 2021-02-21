В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье предупреждение действует до 13 часов 23 февраля.
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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом передает Гидрометцентр.
«Желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.
Предупреждение в Москве и Подмосковье продлится до 13 часов 23 февраля.
Ранее стало известно, что теплая погода придет в центр европейской части России через неделю, в следующую пятницу, 26 февраля. Аномальный холод постепенно сменится теплом.