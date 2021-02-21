В стране и мире В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности Кира Карон В Москве и Подмосковье предупреждение действует до 13 часов 23 февраля. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом передает Гидрометцентр. «Желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении. Предупреждение в Москве и Подмосковье продлится до 13 часов 23 февраля. Ранее стало известно, что теплая погода придет в центр европейской части России через неделю, в следующую пятницу, 26 февраля. Аномальный холод постепенно сменится теплом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика