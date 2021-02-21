В стране и мире «Россия будет помогать Сирии»: Песков прокомментировал заявления о поставке в САР вакцины от COVID-19 Алексей Курильченко Вопрос о поставке препарата обсуждался с делегацией Красного Креста. © Фото: Ashraf Amra Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал сообщения СМИ о поставке в Сирию российской вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. По его словам, РФ продолжит помогать республике. «Россия помогает и будет дальше помогать Сирии», - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Пресс-секретарь не уточнил детали и не прокомментировал нюансы данного вопроса. На 15-й Международной встрече по Сирии спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев заявил о том, что Москва обсудит с делегацией Международного Комитета Красного Креста использование в Сирии российских вакцин от коронавируса, в том числе, «Спутника V». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика