Житель Челябинска открыл стрельбу по людям с балкона

В Челябинске неизвестный мужчина стрелял из охотничьего ружья по людям. Об этом сообщают региональные СМИ.

В одной из квартир на улице Зальцмана соседи услышали шум и пожаловались в полицию. Когда полицейские подходили к подъезду, раздались выстрелы. Мужчины открыл стрельбу по полицейским.

Правоохранители вызвали подкрепление и оцепили двор. Сначала его просили сдаться, но мужчина отказался, уже позже его задержали, передает «Челябинск онлайн».

В результате происшествия никто не пострадал.