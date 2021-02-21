Житель Челябинска открыл стрельбу по людям с балкона
Правоохранители оцепили двор дома и порядка трех часов убеждали злоумышленника сдаться.
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
В Челябинске неизвестный мужчина стрелял из охотничьего ружья по людям. Об этом сообщают региональные СМИ.
В одной из квартир на улице Зальцмана соседи услышали шум и пожаловались в полицию. Когда полицейские подходили к подъезду, раздались выстрелы. Мужчины открыл стрельбу по полицейским.
Правоохранители вызвали подкрепление и оцепили двор. Сначала его просили сдаться, но мужчина отказался, уже позже его задержали, передает «Челябинск онлайн».
В результате происшествия никто не пострадал.