«Индустрия пессимизма»: как Джозеф Байден выбрал главного врага НАТО

Очередная Мюнхенская конференция, прошедшая в онлайн-формате, состоялась с полным набором «антироссийских фишек». Нашу страну обвиняют в перманентной агрессии против, едва ли не всего мира, в хакерских атаках и вмешательство в американские выборы. Ну, и конечно же, во внутренних проблемах НАТО. Впрочем, такая риторика, учитывая уровень взаимоотношения России и Запада в последнее время, вполне ожидаема.

«Путин стремится ослабить европейский проект и наш альянс НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость, поскольку Кремлю гораздо легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем вести переговоры с сильным и тесно сплоченным трансатлантическим сообществом», - заявил президент США Джозеф Байден.

Байден фактически взял на себя роль этакого собирателя Западных земель, гаранта европейской безопасности под своим крылом. В ходе конференции он торжественно заявил о «возвращении Америки» - в качестве руководителя альянса.

«На протяжении десятилетий США в рамках НАТО были полностью сосредоточены на Европе, а теперь я думаю, что нам пора взять на себя ответственность за собственную безопасность», - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Слова французского лидера, вовсе не означают, что между Брюсселем и Москвой наметилось какое-то потепление. Но французский президент дал четкий знак, что даже при сегодняшнем уровне разногласий, диалог с Россией Европа прекращать не намерена. И безопасность Европы не должна зависеть от политического зуда США.

«Европейские страны, явно будут менять эту модель поведения на более конструктивную, базирующуюся на прагматической основе. Во всяком случае, интерес в этом направлении высказал Эммануэль Макрон, интерес обязательно выскажет будущий новый канцлер Германии, ну а Италия традиционно пытается стать страной, которая свяжет Россию и Европу тесными торгово-экономическими связями», - считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Россия и Путин для Европы и НАТО остаются главной питательной средой в период серьезных внутренних проблем. В условиях, когда пандемия душит экономику, европейским лидерам все сложнее обосновывать своим гражданам огромные траты на оборонку. И тем более, на гигантский бюрократический аппарат Североатлантического альянса. И вот тут, как спасение, пресловутая российская угроза.

«Существует привычка появляться в таких случаях и зловеще объявлять, что Запад находится в состоянии окончательного упадка, Североатлантический альянс расколот, он находится в опасности, и все, что нам дорого, рискует быть преданным забвению. Эта индустрия пессимизма процветает в последнее время», - считает премьер Великобритании Борис Джонсон.

Очевидно, что Запад не устраивает растущая роль России в мировых процессах. И именно в этом пытаются сдерживать Москву, о чем не раз говорил Владимир Путин. Именно в этом кроется истинный смысл беспрецедентного давления на Россию.

«Когда мы посмотрим на (европейские - прим. ред.) обложки журналов, как они изображают президента России, они изображают его как дьявола, как исчадие ада, как злейшего врага, которого можно только уничтожить», - заявил политолог Сергей Марков.

Мюнхенская конференция 2021 года прошла без участия России. По словам пресс-секретаря Путина, Дмитрия Пескова, ни о каком бойкоте, в этом случае, речь не идет. Большинство политологов сходятся во мнении, что на этой конференции, в текущей политической ситуации делать просто нечего. Позиция российского президента западным лидерам хорошо известна.

«Процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия», - заявил Владимир Путин в 2007 году.

С тех пор давление на Россию лишь продолжило усиливаться. Запад уже откровенно вмешивается во внутренние дела нашей страны. Западные дипломаты участвуют в незаконных массовых акциях в российских городах. А визит в Москву главы европейской дипломатии Джозепа Борреля носил откровенно обвинительный характер.

«На вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Обама, правда, про российскую экономику, отношения разорваны в клочья», - констатировал глава российского МИД Сергей Лавров.

Западная пропагандистская машина работает на полную катушку. У российского МИД, например, есть информация об огромных средствах, которые, Великобритания вложила в российские информационные ресурсы. Лондон создал и проплачивает, на территории России, откровенно антигосударственные публикации.

«В сеть утекли документы о том, как британское Правительство через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей», - заявила в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В этой ситуации, когда отношения России и Запада близки к точке кипения, выступление Байдена на Мюнхенской конференции могло стать новым сухим поленом в топку критического противостояния. Но этого не произошло. Возможно, из-за формата конференции, который исключил многочисленные кулуарные общения лидеров стран участниц. А ведь именно в кулуарах традиционно принимались самые непопулярные и, порой, провокационные решения.