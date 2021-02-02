УФСИН просит заменить Навальному условное наказание на 3,5 года колонии

Представитель ФСИН в ходе судебного заседания попросил заменить условный срок Алексею Навальному на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

В понедельник Генпрокуратура сочла законным требование ФСИН назначить реальное наказание Навальному, считая представление абсолютно законным и обоснованным.

Прокурор в ходе заседания подчеркнула, что сведения о нахождении Навального не предоставлялись с сентября по январь. Суд также приобщил к делу письмо из немецкой клиники «Шарите» об окончании лечения Навального, а также решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше».

Отмечается, что Навальный был задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу «Ив Роше». В августе 2017 года испытательный срок был продлен до 29 декабря 2020 года за неоднократную неявку в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности.