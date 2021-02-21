Оператор «Северного потока-2» запросил у Германии немедленное разрешение на работу

Для строительства газопровода в водах Германии оператор «Северного потока - 2» подал в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии заявку на немедленное разрешение.

В ведомстве подтвердили, что на данный момент запрос рассматривают, о решении по заявке не сообщают, передает радиостанция NDR.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал условия снятия санкций США с «Северного потока-2». Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что условия, которые требуют США, являются унизительными для Германии.