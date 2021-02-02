Тренер из Мьянмы записывала свою зарядку, пока за ее спиной начинался военный переворот

Инструктор по физкультуре Кхинг Хнин Вай, живущая в городе Пьинмане в Мьянме, записала на камеру начало госпереворота в стране. Женщина делала утреннюю зарядку. Тренировку она, как обычно, снимала на видео. Кроме зажигательных танцев Хнин Вай на кадрах оказались запечатлены и мчащиеся к зданию парламента автомобили военных, позже захвативших власть.

Инструктор рассказала о случившемся в соцети, а также опубликовала кадры трехминутной зарядки, ставшей исторической. Видео быстро стало вирусным в Сети. Пользователей впечатлило, что Хнин Вай ни разу не остановилась, когда машины мчались по дороге позади нее.

«Музыка и фон определенно дополняют друг друга. Еще до того, как я узнала об этой новости утром, я занималась своими обычными делами и записывала видео для конкурса. Я думаю, что это видео теперь мой маленький подарок на память», - цитирует Newsweek Хнин Вай.

В понедельник, 1 февраля, в Мьянме произошел госпереворот. Власть захватили военные, не согласные с результатами выборов в стране и настаивающие на их повторном проведении. Исполняющим обязанности президента временно назначен вице-президент Мьинт Шве.