В американском Миссури произошла массовая стрельба

В американском Кеннетте, штате Миссури в результате стрельбы четыре человека пострадали, один погиб.

В воскресенье около 0.25 (в 9.25 по московскому времени) полиция получила сообщение о стрельбе в здании Американского легиона.

На месте происшествия были обнаружены пять пострадавших, позже один из них скончался. На данный момент о подозреваемых не сообщается. Ведется расследование, передают РИА Новости со ссылкой на KAIT-TV.