Главный инфекционист США рассказал о сроках отмены масочного режима
Американцы могут носить средства индивидуальной защиты до следующего года.
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Главный инфекционист США Энтони Фаучи высказал предположение, что средства защиты от коронавируса американцам придется носить и в 2022 году. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос журналиста.
Фаучи отметил, что не может предсказать, когда жизнь может вернуться в то состояние, какой она была до пандемии. Однако он выразил надежду, что ближе к кону года ситуация нормализируется.
«К концу года мы будем приближаться к нормальной ситуации. Может, это будет не полностью, как это было в ноябре 2019 года, но это будет гораздо лучше того, что происходит сейчас», - считает Фаучи.
Инфекционист заключил, что сроки снятия масочного режима будут зависеть динамики распространения вируса и темпов вакцинации.