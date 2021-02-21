Главный инфекционист США рассказал о сроках отмены масочного режима

Главный инфекционист США Энтони Фаучи высказал предположение, что средства защиты от коронавируса американцам придется носить и в 2022 году. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос журналиста.

Фаучи отметил, что не может предсказать, когда жизнь может вернуться в то состояние, какой она была до пандемии. Однако он выразил надежду, что ближе к кону года ситуация нормализируется.

«К концу года мы будем приближаться к нормальной ситуации. Может, это будет не полностью, как это было в ноябре 2019 года, но это будет гораздо лучше того, что происходит сейчас», - считает Фаучи.

Инфекционист заключил, что сроки снятия масочного режима будут зависеть динамики распространения вируса и темпов вакцинации.