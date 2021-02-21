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США анонсировали «не просто санкции» в адрес России

Кира Карон
20:13 21.02.2021
Разведка сейчас выясняет масштаб ущерба и выявляет причастных к кибератакам.
США анонсировали «не просто санкции» в адрес России
© Фото: pixabay.com
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Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США собираются ответить на приписываемые России кибератаки на американские ведомства в ближайшее время.

«Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», - сказал он.

Салливан также отметил, что на подготовку ответных мер уйдут недели. Сейчас разведка выясняет масштаб ущерба, передает CBS.

В заключение он отметил, что реагирование на такие инциденты требует «всеобъемлющего инструментария». Администрация США работает над этим.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал европейские страны «не рубить сук, на котором ЕС сам сидит» в вопросе санкций против России. По словам австрийского политика, сама Австрия выступает за санкции, однако все же предостерегает «от чрезмерной реакции».

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