Двигатель пассажирского Boeing 777 загорелся во время полета: видео

Двигатель лайнера Boeing 777, направлявшегося из американского Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (Гавайи), загорелся во время полета. Неисправность оборудования привела к тому, что куски обшивки самолета начали отпадать прямо в воздухе - на глазах у пассажиров. В салоне на тот момент находился 241 человек.

Рейс авиаперевозчика United Airlines завершился возвращением в город отправления. Посадка воздушного судна в Денвере прошла успешно. В настоящее время, по информации Fox News, пострадавших в самолете или на земле от падения обломков не обнаружено.

В полиции города Брумфилд, на территорию которого обрушились куски обшивки, попросили местных жителей ничего не делать с обломками самостоятельно. При обнаружении частей самолета настоятельно рекомендовано сразу обратиться к властям.