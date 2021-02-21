Названы признаки «тихого» тромбоза

В немецком издании сообщили о признаках скрытого тромбоза, которые отличаются от обычного. Затрудненное дыхание, одышка и проблемы с кровообращением, которые могут привести к обмороку, являются первыми сигналами.

Такие симптомы требуют немедленного реагирования и обращения к врачам, для того, чтобы предотвратить шок и сердечную недостаточность.

А вот признаками обычного тромбоза все также остаются мышечные боли, боль в икрах, судороги, изменение кожи на пораженном участке, ощущение «теплой ноги», пишет Focus.

Для профилактики тромбоза, врачи рекомендуют быструю ходьбу, поездки на велосипеде, плавание и танцы. По мнению экспертов такая профилактика тромбоза довольна проста. Это благотворно влияет не только на состояние сосудов, свойства кровотока и кровообращение, но и на общее состояние здоровья.

Ранее главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента РФ Георгий Сапронов в разговоре со «Звездой» рассказал об опасности развития тромбозов у переболевших коронавирусом. Одним из опасных проявлений коронавируса являются различные системные тромбозы, которые могут возникать в крупных и мелких сосудах нашего организма.