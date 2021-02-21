В Москве установили бюст легендарному разведчику Александру Феклисову

В Московском университете связи установили памятный бюст Герою России, разведчику Александру Феклисову. Свое обучение он закончил в 1939 году.

Именно связистом Феклисов начинал службу в советской резидентуре в США, но вскоре был переведен в оперативники, а позже - возглавил главную резидентуру КГБ в Вашингтоне.

Разведчику дважды удалось спасти мир от Третьей мировой войны. В 50-х годах Феклисов сумел передать в Советский Союз информацию об американских ядерных исследованиях, установив необходимый паритет. Во время Карибского кризиса в 60-х он наладил связь между Москвой и Вашингтоном, благодаря чему удалось остановить самый жесткий конфликт периода Холодной войны.