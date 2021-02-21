Жителей Испании предупредили о надвигающейся стихии

Восточная часть Испании окажется во власти песчаной бури. Надвигающаяся буря пришла из пустыни Сахара. Об этом сообщило государственное метеорологическое агентство.

Также уточняется, что в Мурсии местная власть активировала протоколы из-за повышенного загрязнения воздуха. По их данным, несмотря на дождь вечером, уровень не понизится до понедельника. Жителям рекомендуется проводить время дома, передают РИА Новости.

Метеорологи также не исключают, что природное явление может достичь Арагоны и Кастилии-ла-Манчи. Ранее из-за пыльного тумана были отменены рейсы на Канарские острова.