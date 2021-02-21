Склад с семенами подсолнечника загорелся в Белгородской области
Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.
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В городе Старый Оскол Белгородской области загорелось здание, в котором хранились семена подсолнечника. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным спасателей, площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. Кровля здания частично обрушилась, часть семечек подсолнечника истлели.
На данный момент возгорание ликвидировано, пострадавших и погибших нет. Тушение вели 39 человек и 14 единиц техники.