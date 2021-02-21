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Склад с семенами подсолнечника загорелся в Белгородской области

Алексей Курильченко
18:04 21.02.2021
Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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В городе Старый Оскол Белгородской области загорелось здание, в котором хранились семена подсолнечника. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным спасателей, площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. Кровля здания частично обрушилась, часть семечек подсолнечника истлели.

© МЧС РФ

На данный момент возгорание ликвидировано, пострадавших и погибших нет. Тушение вели 39 человек и 14 единиц техники.

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