ВВС Нигерии сообщили о гибели семи человек при крушении самолета в Абужде
Военный самолет разбился после отказа двигателя.
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В результате крушения самолета ВВС Нигерии King Air 350i в Абудже погибли семь человек. Об этом сообщается в Twitter военно-воздушных сил страны.
«Подтверждаем информацию о крушении самолета Beechcraft King Air B350i при возвращении на аэродром Абуджа. Семь человек, находившихся на борту, погибли», - говорится в сообщении.
На месте трагедии работают пожарные службы. По словам очевидцев, пилоту удалось отвести воздушное судно от жилых домов, оно упало в поле и загорелось.