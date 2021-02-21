ВВС Нигерии сообщили о гибели семи человек при крушении самолета в Абужде

В результате крушения самолета ВВС Нигерии King Air 350i в Абудже погибли семь человек. Об этом сообщается в Twitter военно-воздушных сил страны.

«Подтверждаем информацию о крушении самолета Beechcraft King Air B350i при возвращении на аэродром Абуджа. Семь человек, находившихся на борту, погибли», - говорится в сообщении.

На месте трагедии работают пожарные службы. По словам очевидцев, пилоту удалось отвести воздушное судно от жилых домов, оно упало в поле и загорелось.