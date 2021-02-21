Белый дом отключил комментарии на Youtube из-за негатива

Белый дом отключил возможность комментировать видеоролики в своем аккаунте в Youtube. Об этом сообщает портал The red elephant.



На страницу администрации подписано почти 1, 9 миллионов пользователей. Причиной отключения является большое количество дизлайков и негативных комментариев о президенте США Джо Байдене. Главу государства обвиняют сторонники экс-главы Белого дома в непопулярных решениях и оставляют под его видеороликами в Twitter гневные комментарии.

Ранее Джо Байден заявил, что в планах у России якобы «подорвать» трансатлантическое единство Вашингтона с союзниками. По его мнению, «Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с едиными и сильным трансатлантическим союзом», добавив, что Украина нуждается в «защите суверенитета» страны.