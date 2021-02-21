В стране и мире Сверхзвуковой пассажирский самолет планируется выпускать в России Алексей Курильченко В качестве инвестора может выступить ОАЭ. Об этом рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе военно-промышленной выставки IDEX. © Фото: Simon Belcher, imageBROKER, Globallookpress Читайте нас на: Сверхзвуковой пассажирский самолет планируется производить в России. Инвестором могут выступить Объединенные арабские эмираты. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе военно-промышленной выставки IDEX. «Пока, может быть, производство будет полностью у нас. Может быть, они (ОАЭ - прим. ред.) будут участвовать как финансовый инвестор. Но все пока что на начальном этапе», - заявил Чемезов. По словам генерального конструктора Объединенной двигателестроительной корпорации Юрия Шмотина, газогенератор двигателя для сверхзвукового самолета планируется разработать к 2024 году. На данный момент уже определены критические технологии, которые должны быть отработаны для создания такого двигателя. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика