На кортеж главы МВД Ливии совершено нападение
По данным СМИ, погиб один из нападавших, двое задержаны.
© Фото: Khaled Nasraoui, dpa, Globallookpress
На кортеж министра внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башаги было совершено нападение. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По его данным, автоколонну на трассе Джанзур-Триполи перегородила бронированная машина. В ходе атаки охрана убила одного из нападавших, двое были задержаны.
Отмечается, что сам Башага не пострадал, информации о раненных со стороны его сотрудников не поступало.