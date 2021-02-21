В стране и мире Спасательное судно для помощи траулеру с отказавшим двигателем в Баренцевом море прибудет около 21.00 Кира Карон В Баренцевом море у полуострова Рыбачий отказал основной двигатель на траулере Polaris. © Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости Читайте нас на: Для помощи российскому траулеру Polaris в Баренцевом море около 21.00 прибудет спасательное судно «Росрыболовства». Об этом передает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщил об остановке в Баренцевом море рыболовецкого судна. По его данным, на корабле произошла поломка двигателя. На данным момент погода в Баренцевом море позволяет провести эвакуацию. Ситуация находится на контроле различных ведомств, включая пограничные службы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика