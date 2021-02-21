Москву накрыл сильный снегопад

Коммунальные службы Москвы приступили к уборке улиц в связи с очередным мощным снегопадом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«По уточненному прогнозу синоптиков, до полуночи прирост снега в столице составит до 4 см. В 16:00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой», - говорится в сообщении.

Московских водителей призвали быть внимательней на дорогах и не создавать помех для снегоуборочной техники.

Ранее метеорологи предупреждали о сильных осадках в виде снега в выходные дни. По прогнозам синоптиков, снегопад ожидается на протяжении всех праздников, в том числе 24 февраля.