Москву накрыл сильный снегопад
Прирост снега в столице к полуночи составит 4 сантиметра. Коммунальные службы уже приступили к уборке улиц.
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Коммунальные службы Москвы приступили к уборке улиц в связи с очередным мощным снегопадом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«По уточненному прогнозу синоптиков, до полуночи прирост снега в столице составит до 4 см. В 16:00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой», - говорится в сообщении.
Московских водителей призвали быть внимательней на дорогах и не создавать помех для снегоуборочной техники.
Ранее метеорологи предупреждали о сильных осадках в виде снега в выходные дни. По прогнозам синоптиков, снегопад ожидается на протяжении всех праздников, в том числе 24 февраля.