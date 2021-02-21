Мясников назвал снижающие риск развития диабета продукты

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, которые влияют на снижение рисков развития диабета второго типа.

«Бокал красного вина, четыре чашки кофе в день и стакан молока снизят риски развития диабета», - сказал Мясников в эфире «России-1».

Он также отметил, что поможет снизить риск развития диабета употребление этих продуктов раздельно.

Врач подчеркнул, что на появление диабета также влияют лишний вес, возраст и генетика. О нечувствительности к инсулину может свидетельствовать наличие большого количества жира на животе.

Ранее Мясников развеял популярный миф об опасности кофе. Врач рассказал о существовании научных работ, доказывающих, что люди, употребляющие кофе в разумных количествах, реже страдают инфарктами. У них также реже встречается мерцательная аритмия. Напиток благоприятно влияет на болезнь Паркинсона, остеопороз и подагру.