Гроссмейстер Анатолий Карпов раскрыл секрет популярности шахмат

Чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов объяснил возросшую популярность шахмат. Как отметил гроссмейстер в интервью Вячеславу Фетисову на телеканале «Звезда», эта игра является не только тренировкой для ума, но и прекрасным способом общения.

«Я предпочитаю шахматы явные - когда ты один на один. Но с помощью интернета мы можем также осуществлять связи и играть партии. Шахматы вообще являются замечательным способом общения», - рассказал Карпов.

По его словам, несмотря на то, что шахматы являются одной из самых древних настольных игр, даже современные компьютеры не способны полностью просчитать все возможные вариации ходов - по словам Карпова существует «десять в шестьдесят восьмой степени» возможных вариаций исхода партии.