В стране и мире Взрыв башни мелькомбината в Кирове сняли на видео Кира Карон Башню подорвали и она рухнула, взметнув вокруг себя тучи пыли. © Видео: Сергей Кузницын, ВКонтакте © Фото: Сергей Кузницын, ВКонтакте Читайте нас на: В Кирове взорвали последнюю башню мелькомбината. Для проведения взрывных работ перекрыли участок между Мелькомбинатовским проездом и ул. Калинина, о взрыве предупредили заранее. Комплекс хлебокомбината начали демонтировать еще летом 2020 года. Строения сносили при помощи демолятора. Изначально две башни мелькомбината планировать взорвать в один день - 23 января. Однако одна из конструкций не упала, а лишь накренилась. Здание было построено в 1960-м году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика