В стране и мире В Баренцевом море отказал двигатель на траулере Polaris Алексей Курильченко К судну на помощь выдвинулся буксир, угрозы жизни для экипажа нет. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Leonid Dubeykovskyi, Russian Look , Globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщил об остановке в Баренцевом море рыболовецкого судна. По его данным, на корабле произошла поломка двигателя. «Вышел из строя главный двигатель рыболовецкого судна Polaris из-за попадания воды в один из цилиндров. На данный момент корабль находится в дрейфе - там достаточно сильно течение. Угрозы для жизни экипажа нет, угрозы для экологии нет», - сообщил он. Кравченко также отметил, что к судну направлен буксир, который подойдет к завтрашнему вечеру. На данным момент погода в Баренцевом море позволяет провести эвакуацию. Ситуация находится на контроле различных ведомств, включая пограничные службы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика