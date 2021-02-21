В стране и мире В Нигерии разбился военный самолет Алексей Курильченко По предварительным данным, шесть человек на борту погибли. © Видео: Twitter, @delestar1 © Фото: Twitter, @delestar1 Читайте нас на: Недалеко от аэропорта столицы Нигерии Абуджа разбился военный самолет King Air 350. Об этом сообщает издание Vanguard. По данным СМИ, на борту находилось шесть человек - они считаются погибшими. Сообщается, что до крушения экипаж самолета заявил о неисправности двигателя. На месте трагедии работают пожарные службы. По словам очевидцев, пилоту удалось отвести воздушное судно от жилых домов, оно упало в поле и загорелось. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика