В Нигерии разбился военный самолет
По предварительным данным, шесть человек на борту погибли.
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Недалеко от аэропорта столицы Нигерии Абуджа разбился военный самолет King Air 350. Об этом сообщает издание Vanguard.
По данным СМИ, на борту находилось шесть человек - они считаются погибшими.
Сообщается, что до крушения экипаж самолета заявил о неисправности двигателя. На месте трагедии работают пожарные службы. По словам очевидцев, пилоту удалось отвести воздушное судно от жилых домов, оно упало в поле и загорелось.