Самолет потерял части двигателя во время полета над Нидерландами: от обломков пострадал человек

В Нидерландах во время набора высоты загорелся и взорвался двигатель грузового Boeing. Выполнялся рейс Маастрихт - Нью-Йорк. Об этом сообщает издание Telegraaf.

Повреждения получили несколько автомобилей, пострадала пожилая женщина. Она получила легкие травмы и была доставлена в больницу.

«Многие люди в Меерсене шокированы, потому что они видели, как в небе пролетел самолет с горящим двигателем», - сообщил представитель пожарной службы.

Самолет после выработки топлива благополучно совершил приземление в аэропорту бельгийского города Льеж.

На данный момент причина инцидента устанавливается. По предварительной версии, во время полета в двигатель мог попасть посторонний предмет.