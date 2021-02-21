В результате стрельбы в Новом Орлеане погибли несколько человек
Происшествие произошло в оружейном магазине, на место сразу же прибыли полицейские.
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Несколько человек погибли по время стрельбы в Новом Орлеане в американском штате Луизиана.
Как передает телеканал Fox News, ЧП произошло в оружейном магазине, расположенном недалеко от международного аэропорта Луи Армстронга. На место происшествия оперативно прибыли полицейские.
Число жертв и возможная причина стрельбы пока не называются.