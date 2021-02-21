В результате стрельбы в Новом Орлеане погибли несколько человек

Несколько человек погибли по время стрельбы в Новом Орлеане в американском штате Луизиана.

Как передает телеканал Fox News, ЧП произошло в оружейном магазине, расположенном недалеко от международного аэропорта Луи Армстронга. На место происшествия оперативно прибыли полицейские.

Число жертв и возможная причина стрельбы пока не называются.